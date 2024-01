Polícia Civil vai investigar morte de bebê de 4 meses que deu entrada com lesões em hospital de Goiânia

Pediatra alega que o relato dos pais não é condizente com o que foi identificado no corpo da garotinha

Gabriella Pinheiro - 07 de janeiro de 2024

Bebê morre após dar entrada em hospital em Goiânia. (Foto: Reprodução)

A Polícia Civil (PC) vai investigar a morte de uma bebê, de 04 meses, que faleceu no sábado (06), um dia após dar entrada no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), em Goiânia.

As autoridades foram acionadas porque a médica que realizou o atendimento afirmou ter identificado na garotinha um trauma na cabeça, além de lesões pelo corpo e nos olhos.

Os pais da menina, de 19 e 21 anos, afirmaram ter levado a filha para receber ajuda depois que ela teria se engasgado com leite. A profissional de saúde, porém, defendeu que a história não condizia com o que foi percebido no corpo da criança durante o socorro.

A pediatra ainda alegou que esta não teria sido a primeira vez que a genitora foi até o hospital para levar a garotinha. A Polícia Militar (PM) foi chamada e esteve no local.

Encaminhados à delegacia, os pais alegaram que, meses antes, a menina havia caído do bebê conforto e que, desde então, vinha apresentando quadros de convulsões. Eles também negaram ter praticado qualquer ato de maus-tratos contra a menor.

Em uma análise preliminar feita pela PC, não foram encontrados elementos que indicassem a ocorrência de um possível delito. Por isso, as autoridades precisarão avaliar os laudos para apurar se houve crime.

O Conselho Tutelar também foi chamado para acompanhar o caso e as informações preliminares seria de que a outra filha do casal, que é gêmea da vítima, estaria sendo bem cuidada.

Nas redes sociais, o pai da bebê chegou a pedir ajuda para conhecidos para conseguir realizar o sepultamento da criança. Já a mãe fez uma declaração para se despedir.

“O meu amor por você não vai ter fim. Te amo eternamente”, escreveu a mãe.