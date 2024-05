Quase 100 bairros podem ficar sem água nesta quarta (08) na Grande Goiânia; veja lista

Samuel Leão - 07 de maio de 2024

Companhia Saneamento de Goiás S/A (Saneago). (Foto: Reprodução/ Saneago)

Devido à construção do novo viaduto, na região da Avenida Castelo Branco com a Avenida Leste-Oeste, no Setor Rodoviário, o abastecimento de água em parte da Grande Goiânia será interrompido nesta quarta-feira (08).

O anúncio foi feito pela Saneago, responsável pelo sistema de distribuição do recurso na capital, e deverá durar o dia todo. As obras começam por volta das 4h da manhã e irão até as 18h.

No entanto, vale ressaltar que tanto a interrupção quanto o retorno são graduais, de modo que podem levar certo tempo até que o sistema seja novamente preenchido. As principais localidades afetadas serão bairros da região Sudoeste e parte de Aparecida de Goiânia.

Atingidos

Dentre os locais sinalizados, estão os Condomínios Amim Camargo, Andrea, Cristina, das Esmeraldas, Dourados, Baliza, Garavelo B e Grajaú. Também foram incluídos os Jardins Caravelas, Ipanema, Itaipu, Itaipú, Residencial Ana Clara, Residencial Itaipu I, Residencial Privê Ilhas do Caribe.

Outros pontos de Goiânia afetados serão o Condomínio Residencial Jardim Lisboa. Conjunto Parque Santa Rita, Loteamento Solar Santa Rita, Residencial Village Santa Rita I e II. Conjunto Parque Santa Rita. Além também dos Residenciais Real Conquista, Santa Fé, Campos Dourados, Portal Do Oriente, Porto Dourado, Orientville e Flores de Goiás.

Também foram incluídos na interrupção o Jardim Atlântico, Setor Faiçalville, Vila Rosa, Chácara dos Buritis, Condomínio Aritana, Conjunto Residencial Vida Nova, Extensão Della Penna, Jardim Botânico, Jardim Corte Real, Jardim Eli Forte, Jardim Marques de Abreu, Loteamento Moinho dos Ventos, Parque Santa Rita, Ponta Negra.

Por fim, na capital também serão atingidos os Residenciais Centerville, Della Penna, Eli Forte, Kátia, Portal Santa Rita, Real, Rio Branco, Solar Bougainville, Talismã, Vilagge Santa Rita III e IV, e Vila Rizzo.

Já em Aparecida de Goiânia, serão atingidos os bairros Aeroporto Sul I e II, Alto Paraiso, Bandeirantes, Belo Horizonte, Garavelo Residencial Park, Garavelo, Himalaia, Jardim Buriti Sereno, Jardim das Hortências, Jardim Tropical, Residencial Pôr do Sol, Residencial Araguaia, Residencial Caraíbas, Residencial Norte Sul, Residencial Serra das Brisas.

Outros atingidos serão os bairros Cardoso, Cardoso I, Jardim Helvécia, Jardim Itapuã, Conjunto Cidade Vera Cruz, Jardim Itapuã, Loteamento Colinas de Homero, Loteamento Porto das Pedras, Morada dos Pássaros, Pontal Sul, Solar Park.

Por fim, também constam Cidade Empresarial, Jardins Viena, Conjunto Estrela do Sul, Cidade Vera Cruz Regence, Bairro Ilda, Cidade Vera Cruz II, Jardins Mônaco, Morada Sul II, Vila Mariana, Vila Rosa.

Para mais informações, ou para acessar dicas de otimização do consumo de água, que contribuem para evitar o desabastecimento total nas residências, consulte o site www.saneago.com.br.