Quem tem veículo próprio deve apertar imediatamente este botão em dias frios

Poucos motoristas conhecem esse segredo que economiza tempo ao precisar sair em uma manhã chuvosa com o carro

Magno Oliver - 07 de janeiro de 2024

(Imagem: Tik Tok / mrdriveruk)

Em tempos chuvosos e de muita neblina, não há nada mais frustrante quanto ter que lidar com o para-brisa do carro embaçado ao sair de casa, não é mesmo?

Porém, um vídeo no TikTok bombou nas redes sociais com um truque simples que pode economizar tempo dos condutores nessa época.

Acontece que o especialista em veículos e instrutor de direção, Mike Hinton, compartilhou seu conhecimento em um vídeo no TikTok (@mrdriveruk), revelando um botão ‘secreto’ presente em muitos veículos.

Trata-se de um botão, identificado por um ícone de setas em formato de janela, que é a chave para desembaçar o para-brisa de maneira bem rápida e eficiente.

Na publicação, o especialista automotivo orienta os motoristas a pressionarem o botão com as setas e ligarem o ventilador na potência máxima.

Em seguida, a recomendação é para ajustarem a temperatura para o nível mais alto, escolhendo entre frio ou quente, dependendo das condições climáticas.

Conforme ele relata, esse procedimento acaba acelerando significativamente o processo de desembaçamento dos vidros na parte interna.

Vale lembrar que nem todos os carros possuem esse botão dedicado a essa exclusividade no painel do veículo.

Foi então que o jornal ‘The Express’ sugeriu uma alternativa mais prática para ajudar os leitores que são condutores de automóveis.

A dica é aumentar a temperatura do veículo no máximo, ligar o ventilador do para-brisa dianteiro na configuração máxima e aguardar a água derretida evaporar.

Além do truque do botão ‘secreto’ e das alternativas sugeridas, é crucial garantir a limpeza total do para-brisa, espelhos e luzes.

Confira o vídeo completo: