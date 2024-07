6 produtos antigos que se tornaram inúteis (o último fez parte da infância de muitos)

Com a evolução da tecnologia, alguns deles acabaram ficando ultrapassados e sem funcionalidade

Magno Oliver - 12 de julho de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube / Canal Iuri Moreira)

Quando a indústria lança uma novidade, com o tempo, ela acaba sendo substituída por outras novas e mais modernas. Com o passar dos anos, muitos produtos chegam até mesmo a perder a utilidade que antes tinha.

Assim, você tem lembrança de alguns produtos do passado que hoje em dia perderam suas utilidades? Separamos uma listinha para você se recordar de como eles eram.

1. CD

É o famoso compact disc, um disco óptico digital de armazenamento de dados que foi originalmente criado para armazenar e tocar apenas músicas. Hoje em dia, a tecnologia evoluiu e o item acabou perdendo a utilidade.

2. MP3 Player

Queridinho por muitos, o leitor mp3 é um aparelho eletrônico que armazenava e reproduzia arquivos de áudio do tipo mp3. Dessa forma, era muito utilizado principalmente pelos jovens.

3. Videocassete

Esse é um clássico e também era conhecido como VCR. O videocassete era capaz de gravar e reproduzir imagens que eram registradas em fitas VHS. Antes da era dos streamings, era ele quem comandava os lares brasileiros.

4. Disquete

Antes da criação do pendrive, a configuração de armazenamento lançada nos primórdios da computação era o disquete.

Criado na década de 1960, o dispositivo utilizava memória de disco magnético fino. Assim, você inseria ele no gabinete do computador para armazenar arquivos.

5. Cartão telefônico

Antes do seu moderno celular na palma da mão, as pessoas ligavam em um orelhão por meio do cartão telefônico. Era um substituto das famosas fichas telefônicas. Só era possível ligar para alguém portando um item como ele.

6. Discman

Por fim, o clássico e saudosista discman. O leitor portátil de CDs era febre e muito conhecido por sua praticidade para ouvir música na época. Com o avanço da tecnologia, a era dos streamings de música aposentou de vez o aparelho.

