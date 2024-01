Aparecida de Goiânia abre inscrições para matrícula em escolas municipais e conveniadas

Oportunidades são para 9 mil vagas destinadas para alunos do ensino fundamental

Gabriella Pinheiro - 08 de janeiro de 2024

Crianças em aula, em Aparecida de Goiânia. (Foto: Divulgação/ Prefeitura de Aparecida)

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia abriu as inscrições para o período de matrícula para os estudantes das duas fases do Ensino Fundamental.

Ao todo, de acordo com Secretaria Municipal de Educação (SME), serão ofertadas em 2024 mais de 9 mil vagas para escolas municipais e entidades conveniadas com a Prefeitura.

Os interessados em obter uma das oportunidades podem fazer o acesso no site da www.aparecida.go.gov.br ou pelo aplicativo “Matrícula Aparecida”.

No momento do acesso, é necessário que o pai ou responsável tenha, além da data de nascimento e número do CPF da criança, o CEP residencial e do número de telefone para contato.

Na sequência, os responsáveis terão até 10 dias para se apresentar na escola selecionada para que o processo seja finalizado.

Nessa etapa, é preciso estar portando as cópias dos documentos da criança como Certidão de Nascimento (ou Registro Geral), CPF, cartão de Vacina e Cartão do SUS, além de cópias da identidade do responsável, comprovante de endereço.

No caso de ser beneficiário do Programa Bolsa Família, é necessário cópias do cartão bancário do programa e extrato bancário impresso dos dois últimos meses de recebimento do benefício.

Do total de oportunidades disponíveis, 8 mil serão para séries de de 1º ao 5º ano e aproximadamente 1,2 mil para turmas de 6º ao 9º ano.