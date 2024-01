Padrasto do menino Pedro Lucas, desaparecido há mais de 2 meses, é preso em casa

Agentes da Polícia Civil também estão dando cumprimento ao mandado de busca e apreensão no imóvel

Caio Henrique - 08 de janeiro de 2024

Menino sumiu após deixar irmão mais novo em escola, em Rio Verde (Foto: Reprodução/PM)

A Polícia Civil (PC) marcou presença na casa da família do menino Pedro Lucas, desaparecido há mais de 02 meses, nesta segunda-feira (08), no município de Rio Verde.

No local, foi realizada a prisão do padrasto José Domingos Silva dos Santos, de 22 anos. Informações sobre o papel dele no crime, porém, não foram divulgadas até o momento.

Agentes seguem realizando diligências, já que – além do mandado de prisão – também foi autorizada uma operação de busca e apreensão no imóvel.

Novas informações devem ser repassadas pela PC nesta terça-feira (09), em coletiva de imprensa.

Em tempo

Pedro Lucas foi visto pela última vez saindo da escola em que estudava em Rio Verde, no dia 1º de novembro de 2023.

A família procurou a corporação três dias depois para registrar a ocorrência. Segundo o delegado responsável pelo caso, Adelson Candeo, a mãe da criança alegou que o garoto teria ido até a residência da avó.

No entanto, ao ser questionada novamente, ela mudou a versão, afirmando que havia mentido, pois estava com medo de perder a guarda dos outros dois filhos.

De acordo com as investigações, na ocasião, Pedro teria saído de casa, levado o irmão até a escola e, posteriormente, seguido para a própria unidade de ensino, onde assistiu às aulas.

Em imagens captadas por uma câmera de segurança e divulgadas pela corporação, a criança aparece próximo à casa da família, às 12h50, na data em que sumiu. O caso segue sendo investigado.