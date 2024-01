Preso na Operação Las Vegas, Paulo “Madureira” mantinha estreita relação com os pastores Bertiê Magalhães e Márcio Cândido

Quadrilha da qual o empresário faz parte chegou a faturar, conforme a Polícia Civil, quase R$ 30 milhões nos três últimos anos

Pedro Hara - 08 de janeiro de 2024

Márcio Cândido e Bertiê Magalhães. (Foto: Reprodução)

O empresário Paulo Rogério Vieira foi um dos nove presos na Operação Las Vegas, deflagrada nesta segunda-feira (07) pela Polícia Civil de Goiás.

A força-tarefa desarticulou uma quadrilha que realizava sorteios fraudulentos em Goiânia e Anápolis.

Rápidas apurou que Paulo Rogério administrava a AnaPrêmios, uma das quatro empresas investigadas pelo esquema. Conforme a Polícia Civil, a quadrilha chegou a faturar quase R$ 30 milhões nos últimos anos.

Chamado de “Madureira” entre os envolvidos, Paulo fazia questão de manter estreita amizade com os pastor Bertiê Magalhães, presidente do campo Anápolis no Ministério Madureira, e Márcio Cândido (PSD), atual vice-prefeito de Anápolis. A proximidade com os religiosos e as contribuições feitas à igreja faziam com que Paulo também fosse tratado como “pastor” pelos membros da Assembleia de Deus.

Uma das ofertas mais generosas foi a doação de cerca de R$ 100 mil para que o ministério construísse uma congregação na Bahia. Paulo Madureira também ajudava o Projeto Esperança, um dos braços filantrópicos da instituição que também deve ser investigado pela Polícia Civil.

A religiosidade nos negócios escusos de Paulo também ficava evidente nas paredes na sede da AnaPrêmios. Todas elas eram decoradas com textos e mensagens bíblicas. O empresário também fazia orações antes de cada sorteio, que já tinha ganhadores “fakes” prontos para ostentar os prêmios.

O vínculo com a Madureira também se estendia à contratação de apresentadores da Rádio Imprensa, controlada pela igreja, para promoção dos jogos.

Rápidas entrou em contato com os pastores Bertie Magalhães e Márcio Cândido, mas não obteve retorno até o momento desta publicação. O espaço segue aberto para manifestação.

*Colaborou Danilo Boaventura