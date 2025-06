MPGO instaura inquérito civil para apurar a suspensão do “Programa Graduação”

Conforme os autos extrajudiciais, a suspensão teria ocorrido de maneira irregular

Samuel Leão - 19 de junho de 2025

Prédio do Ministério Público de Goiás (MPGO) em Anápolis. (Foto: José Carlos/Google)

O ‘Programa Graduação’, descontinuado pelo prefeito Márcio Corrêa (PL) pela concessão irregular de bolsas na gestão passada, vai ser investigado pelo Ministério Público de Goiás (MPGO).

Isso porque o órgão instaurou um inquérito civil, publicado na quarta-feira (18), com o intuito de avaliar a fundamentação do cancelamento do programa.

Conforme os autos extrajudiciais, a suspensão teria ocorrido de maneira irregular. Por isso, o órgão pedirá esclarecimentos ao prefeito sobre a decisão.

Relembre

No começo do mandato, Márcio Corrêa (PL) suspendeu o programa após revelar ter encontrado diversos estudantes “ricos”, ou seja, que não se enquadravam no perfil de baixa renda, sendo contemplados pelas bolsas universitárias.

O projeto custeia os cursos de graduação com verba municipal, dando acesso até ao curso de medicina, que teria a mensalidade mais cara dentre as opções.