Tradicional parque de diversões Ita Center Park retorna a Goiânia durante período de férias

Parque oferece uma gama de opções de brinquedos para pessoas de diferentes idades

Gabriella Pinheiro - 08 de janeiro de 2024

Imagem mostra um trecho da montanha russa do Ita Center Park. (Foto: Divulgação)

O tradicional parque de diversões Ita Center Park está de volta a Goiânia para animar o período de férias dos pequenos do estado.

No entanto, a atração está localizada no estacionamento descoberto verde do Passeio das Águas Shopping, que fica na Avenida Perimetral Norte, no setor Fazenda Caveiras.

O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 17h às 23h, e aos finais de semana e feriados, das 15h até às 23h.

Embora a entrada no local seja gratuita, os interessados em ir em um dos brinquedos devem adquirir ingressos individuais. O valor da entrada é de R$ 12 por brinquedo.

Ao todo, o parque possui 7 mil metros² de construção e uma variada quantidade de atrações destinadas a pessoas de diferentes idades.

O local oferece brinquedos como o Ranger, com quase 20 metros de altura, e o Chapéu Mexicano, com 13 metros de altura e 18 de diâmetro.

Já para quem curte opções mais radicais, há também a Montanha Looping Star e a montanha-russa itinerante.

Tem também o Turbo Drop – torre giratória de queda livre com 45 metros de altura – além de Free Style, King Loop, Brucomela e Music Expresse.

Para os pequenos, estão disponíveis brinquedos como: Cavalaria, Giostrina, Charretes, Fuscas e Aviões.

Por fim, vale lembrar que o local ainda possui uma praça de alimentação com diferentes opções de pratos, como pizza no cone, crepes, churros e maçã do amor.