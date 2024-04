Pirenópolis receberá mais uma edição de festa eletrônica de padrão internacional

Além de DJ’s brasileiros já esperados, evento também contará com apresentações de ao menos dois artistas estrangeiros

Da Redação - 11 de abril de 2024

Festival de música eletrônica, Episódio Experience acontecerá em Pirenópolis. (Foto: Divulgação)

Ir para uma festa com a certeza de que ela te surpreenderá. É essa a responsabilidade que a maioria dos grandes festivais de música eletrônica do mundo tem.

Em Pirenópolis, no dia 15 de junho, por 16h seguidas, do entardecer ao amanhecer na região das pedreiras, acontece a segunda edição da Episódio Experience (@ep.experience).

Além de DJ’s brasileiros já esperados, o evento também contará com apresentações de ao menos dois artistas internacionais que serão revelados em breve.

Detalhes como esses, do Line Up (lista de DJ’s) ao local exato do evento, são revelados aos poucos e só são 100% conhecidos durante a festa.

Para se ter uma ideia, a Episódio tem o mesmo padrão sonoro, de organização e segurança que grandes festivais organizados em Tulum, Bali ou Tel Aviv.

A grande diferença é que, por enquanto, ela ainda é menor, mais intimista e acessível numa relação custo-benefício pouco vista nesse mercado da eletrônica de alto nível mundial.

Os ingressos já estão à venda no 1º lote pelo site EP Experience e o conselho aos interessados é apenas um: compre logo, porque acabam rápido.