6 expressões que muita gente fala errado achando certo

Esses equívocos podem ocorrer devido a influências regionais, ou até mesmo pela falta de conhecimento

Ruan Monyel - 09 de janeiro de 2024

(Foto: Reprodução/Pinterest)

A língua portuguesa é rica e cheia de nuances, mas, algumas expressões que muita gente fala errado de forma equivocada, acreditando estarem corretas.

Esses equívocos podem ocorrer devido a influências regionais, ou até mesmo pela falta de conhecimento, e são comuns no dia a dia.

Ao evitarmos esses erros, contribuímos para uma comunicação mais clara e precisa. Leia e descubra se seu vocabulário está errado.

1. “Derrepente” ou “de repente”

Embora o erro não seja sentido na fala, a forma correta é “de repente” e saber é crucial na comunicação escrita.

A expressão que denota uma ação inesperada, sendo comum é escrever ou pronunciar “derrepente”, quando, na verdade, a forma correta não inclui o “r”.

2. “Ao invés de” ou “em vez de”

É fato que o português é uma língua complexa e cheia de pegadinhas, o correto é usar o termo “em vez de”.

Utilizar “ao invés de” para indicar escolha, é um equívoco comum. A expressão correta é “em vez de”, transmitindo a ideia de alternativa.

3. “Pra mim subir” ou “pra eu subir”

Em nossa língua, a palavra “mim”, não pode conjugar verbos, e nesse contexto é exatamente o que ela faz.

Ou seja, o correto é usar a frase “para eu usar”, afinal, “mim” torna possível a substituição por qualquer verbo pertinente.

4. Diferença entre “a” e “há”

Basicamente as duas expressões estão ligadas ao tempo, uma indica futuro e outra passado.

“há” deve ser utilizada para relatar algo que já aconteceu, por exemplo, “há três anos estive em outro país”, por sua vez, o termo “a” é usado para indicar coisas que vão acontecer, como, “daqui a seis meses, estarei em Londres”.

5. “A fim de que” ou “Afim de que”

Muitas pessoas cometem o equívoco de unir as palavras “a” e “fim” formando “afim de que”, a forma correta é mantê-las separadas: “a fim de que”, indicando finalidade ou propósito.

Ficar atento a essas simples questões pode evitar constrangimentos.

6. “Mal” ou “mau”

Por fim, os dois termos estão corretos, mas possuem significados distintos.

A palavra “mau” com a letra “u” é o contrario de bom, por exemplo, “aquela cebola me deu mau hálito”, já o termo “mal” escrito com “l” é o oposto de bem, como exemplo, “o mal está nos olhos de quem vê”.

