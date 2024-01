Bombeiros usam helicóptero para resgatar às pressas motorista que bateu carro em poste e iniciou incêndio

Vítima foi encontrada inconsciente e com sérios ferimentos e foi levada até HUGOL

Gabriella Pinheiro - 09 de janeiro de 2024

Corpo de Bombeiros resgata homem vítima de colisão e capotamento, em Goiânia. (Foto: Divulgação/ Corpo de Bombeiros)

Uma equipe do Corpo de Bombeiros teve que ser mobilizada, na tarde da segunda-feira (08), para resgatar um motorista vítima de uma colisão seguida de incêndio. O caso aconteceu no Conjunto Residencial Irisville, em Goiânia, na saída para Bonfinópolis.

De acordo com a corporação, o veículo teria batido em um poste, capotado e, em seguida, começado a pegar fogo. A corporação foi acionada e esteve no local.

No endereço, os militares encontraram a vítima inconsciente e gravemente ferida e iniciaram as operações para a retirada do condutor.

Durante o resgate, houve uma explosão de uma fiação próxima ao veículo que lançou cabos energizados, o que colocou os envolvidos em risco e exigiu a rápida retirada da vítima.

O homem foi entubado pela equipe médica de uma Unidade de Suporte Avançado (USA) e foi transportado com vida por um helicóptero dos bombeiros até o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL).