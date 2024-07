Jovem confessa ter esquartejado colega e colocado corpo na geladeira, em Goiânia: “era na amizade”

Em um vídeo, divulgado nesta quinta-feira (25), um jovem, de 21 anos, confessa ter esquartejado e escondido o corpo de um homem, de 51 anos, dentro de uma geladeira e embaixo de uma cama, em Goiânia.

O crime, que chocou a população, ocorreu nesta quarta-feira (24), por volta das 14h, no setor Jardim Santo Antônio, região Sul da capital.

No registro, o suspeito admite ter cometido o assassinato em legítima defesa, uma vez que — segundo ele — a vítima havia tentado abusar dele.

“A gente veio na amizade, ele achou que ia acontecer mais coisa, mas eu falei que não gosto de homem, gosto de mulher”, contou.

Segundo ele, a situação se agravou quando o homem teria pegado uma faca para tentar “oprimi-lo”.

No entanto, ainda segundo o suspeito, o jovem conseguiu pegar o objeto para esfaquear a vítima, cortando o corpo em vários pedaços. Depois disso, para tentar esconder as evidências, ele colocou as partes em uma geladeira da residência.

A Polícia Militar (PM) tomou conhecimento do crime após a patroa do homem estranhar que ele havia faltado ao trabalho.

Desconfiando da situação, a mulher acionou as autoridades, que iniciaram uma investigação. Dessa forma, o suspeito foi preso em flagrante e conduzido para uma delegacia.