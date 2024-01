Buscas pelo corpo de anapolino no Lago Corumbá IV continuam nesta quarta-feira (10)

Eduardo Pádua, de 27 anos, desapareceu ao cair nas águas do local, enquanto pescava com amigos

Augusto Araújo - 09 de janeiro de 2024

Eduardo Pádua, de 27 anos, faleceu após canoa virar, no Lago Corumbá IV. (Foto: Captura/Instagram)

O Corpo de Bombeiros dará continuidade às buscas pelo corpo do anapolino Eduardo Pádua, de 27 anos, nesta quarta-feira (10), no Lago Corumbá IV.

O jovem se afogou nas águas do local no último domingo (07), após a canoa onde ele estava pescando com amigos virar.

A embarcação teria se movimentado devido às intempéries climáticas na região, que deixou as águas bastante agitadas.

Os cinco colegas de Eduardo conseguiram nadar até a margem do Lago Corumbá IV, mas a vítima está desaparecida desde então.

O capitão Licurgo, responsável por coordenar as buscas pelo corpo do jovem, afirmou nesta terça-feira (09) que os mergulhadores dos bombeiros ainda não conseguiram encontrar vestígios que possam indicar o paradeiro do corpo.

Ele destacou também que há uma equipe de 15 socorristas – sendo 08 do Corpo de Bombeiros de Goiás (CBM-GO) e 07 do Distrito Federal (CBM-DF) – atuando em conjunto para encontrar Eduardo.

Vale destacar que as condições climáticas adversas e a água de difícil visibilidade, além da imprecisão sobre o local em que Eduardo Pádua se afogou, tem dificultado a operação, segundo a corporação.

Isso porque o Lago Corumbá IV tem cerca de 90 metros de profundidade, o que torna a procura ainda mais complexa.