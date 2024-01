Jovem de Goiânia é presa após enganar idosas e embolsar quase R$ 1 milhão

Suspeita havia construído relação de confiança com as vítimas, que tinham 91, 96 e 98 anos

Davi Galvão - 09 de janeiro de 2024

Delegacia Especializada no Atendimento a Pessoa Idosa de Goiânia. (Foto: Reprodução)

A Polícia Civil de Goiás (PCGO), com o apoio da Polícia Militar (PM), efetuou, nesta terça-feira (08), a prisão em flagrante de uma jovem de 25 anos, suspeita de explorar financeiramente ao menos três idosas, resultando em um prejuízo de mais de R$ 700 mil para as vítimas, em Goiânia.

A Delegacia Especializada no Atendimento a Pessoa Idosa (DEAI) iniciou as investigações do caso na última quinta-feira (04), quando uma sobrinha das supostas vítimas informou à PC que três de suas tias, de 91, 96 e 98 anos haviam sido vítimas de estelionato.

Conforme apurado, a investigada havia trabalhado na casa da primeira idosa por mais de dois anos, tendo conquistado a confiança da mesma ao ponto de ser autorizada, por meio de procuração pública, a movimentar as contas correntes da idosa, servidora pública federal aposentada.

Por ser equilibrada com os gastos, essa vítima havia juntado, ao longo dos anos, um substancial patrimônio.

Sabendo dessa condição financeira, a suspeita passou a fazer diversos desvios da conta bancária em questão, além de apropriar-se de mais da metade do valor correspondente à venda de um apartamento localizado em Brasília (DF), vendido por R$ 1 milhão.

Após a idosa ter vindo a óbito, a família percebeu os desvios no momento da partilha de bens, quando foi surpreendida com as altas somas subtraídas.

Com a morte da primeira vítima, a investigada foi contratada para cuidar de outra idosa, irmã da falecida. Na última sexta-feira (05), primeiro dia de trabalho da autuada, já em posse do cartão bancário da segunda familiar, ela realizou um saque de R$ 2 mil. Todavia, já estava sendo monitorada pelo PCGO.

A suspeita foi presa nesta segunda-feira (08), quando se preparava para realizar outro saque.

Em interrogatório, a mulher entrou em contradição em relação aos fatos. Com ela, foi apreendido um automóvel avaliado em R$ 100 mil, adquirido justamente com os valores desviados.