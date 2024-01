Sorvete na Air Fryer: aprenda o passo a passo de como fazer essa maravilha

Aqui está a sobremesa mais deliciosa de todos os tempos, marcada por um mix de texturas e temperaturas

Anna Júlia Steckelberg - 09 de janeiro de 2024

(Foto: Captura de Tela/Instagram)

Cá entre nós, sorvete e Air Fryer parecem ser duas coisas que jamais combinam, certo?

Errado!

Por mais que a fritadeira elétrica seja destinada a preparações quentes, dá sim para preparar alguns refrescos dentro dela.

Pode ser bizarro pensar nisso, mas encontramos uma receita surpreendente de como fazer sorvete dentro da máquina!

Bom e o resultado?

Teremos uma deliciosa (e refrescante) sobremesa, capaz de agradar não só a criançada, como toda sua família e amigos.

Sendo assim, prepare-se para essa deliciosa refeição e cuidado para não babar durante o processo!

Sorvete na Air Fryer: aprenda o passo a passo de como fazer essa maravilha:

Márcia Danielle, de São Paulo, usa sua conta no Instagram para testar, provar e fazer receitas deliciosas.

Com mais de 7 mil seguidores acumulados, ela associa o útil ao agradável, praticidade com comodidade.

Em um vídeo publicado recentemente, que já teve mais de 9 mil visualizações, ela ensina a fazer uma deliciosa e diferente sobremesa.

E o melhor de tudo: só precisa de dois ingredientes.

Para isso, em um recipiente que possa ir a Air Fryer, coloque seu sorvete favorito, pode ser de qualquer sabor ou marca.

Por cima do doce gelado, cubra tudo com marshmallow formando uma capa. Assim, com a fritadeira elétrica pré aquecida em temperatura máxima, coloque sua sobremesa para assar por 5 minutos.

Vale destacar que é preciso ficar de olho, porque o marshmallow pode queimar rapidinho!

Bom, passado esse tempo, seu docinho está pronto, rico em textura, sabores e temperatura! Afinal, em cima temos uma casquinha quente de marshmallow e em baixo, seu sorvete fresquinho.

