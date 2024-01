6 sinais que um homem passa a dar quando está traindo a mulher

Ruan Monyel - 10 de janeiro de 2024

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

A infidelidade é uma situação dolorosa e complexa que pode afetar qualquer relacionamento, mas quando se trata de detectar a falta de caráter, alguns comportamentos do homem indicam quando está traindo a mulher.

Se houver preocupações, é aconselhável buscar respostas antes de tirar conclusões precipitadas, mas esses sinais são fortes indícios de traição.

A comunicação aberta e honesta é crucial em qualquer relacionamento, porém, nem sempre isso acontece. Leia e descubra as particularidades que indicam a falta de compromisso.

6 sinais que um homem passa a dar quando está traindo a mulher

1. Mudanças no comportamento

Se o boy costumava ser carinhoso e atencioso, e de repente, mudou da água para o vinho, tornando-se distante e reservado, isso pode ser um alerta de que algo está errado.

Mudanças bruscas na maneira como ele interage podem indicar que a atenção está voltada para outra pessoa, mantenha os olhos abertos.

2. Passa mais tempo no celular

O aumento do consumo de redes sociais e trocas de mensagens constantes, podem indicar uma pulada de cerca.

Além da proteção da privacidade em dispositivos eletrônicos, como smartphones e computadores, sugerem que ele está tentando ocultar algo, afinal, quem não deve, não teme.

3. Falta de tesão

A diminuição do toque e momentos de prazer sem razão aparente, tem haver com a desconexão emocional do casal.

Se ele evita o contato físico ou mostra uma falta de interesse no sexo, provavelmente, o companheiro está buscando satisfação física em outra pessoa.

4. Perda de interesse

Alterações inexplicáveis nos padrões e horários que afetam o tempo que passam juntos, é uma forma velada de demonstrar a falta de interesse na sua companhia.

Se o rapaz começa a passar mais tempo fora, não se importando com você, provavelmente, ele se importa com outro alguém.

5. Autoestima elevada

Uma atenção repentina e excessiva à aparência pessoal pode indicar que ele está tentando impressionar alguém além de parceira, afinal, isso não é habitual.

Reparou em mudanças na forma como se veste, cuida da higiene e se preocupa com a aparência? Isso pode ser sinal de uma nova relação.

6. Vive na defensiva

Por fim, se um homem se torna defensivo ou irritado ao ser questionado sobre qualquer detalhe mais profundo, isso sugere que ele está escondendo algo.

Respostas evasivas, desculpas frequentes e a falta de transparência são indicadores de uma relação tóxica, onde o amor, talvez, não exista mais.

