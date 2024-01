Esta é a forma correta de limpar os espelhos do banheiro para que eles fiquem sem manchas

É isso que você precisa saber na hora de cuidar desse item tão importante no dia a dia

Anna Júlia Steckelberg - 10 de janeiro de 2024

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Pode não ser para você, mas para algumas pessoas limpar os espelhos é algo bem estressante, porque nem sempre o item fica 100% limpo e livre de manchas.

Sem contar que se tratando dos espelhos do banheiro, facilmente nos deparamos com ele cheio de respingos de creme dental, água, maquiagem e por aí vai. Isso, sem dúvidas, dificulta mais ainda a limpeza.

Bom, caso você faça parte desse time que detesta ter que lidar com os espelhos pela casa, aqui segue uma forma prática e rápida de lidar com esse item. Vem com a gente!

Esta é a forma correta de limpar os espelhos do banheiro para que eles fiquem sem manchas:

A primeira coisa a ser feita é deixar o espelho por último!

O que queremos dizer é que você deve limpar esse vidro depois que estiver com a casa ou banheiro todo limpo, assim não vai correr o risco de deixar produtos respingar pela superfície.

Feito isso, vamos para o ponto principal!

Para limpá-lo você vai precisar passar um pano de microfibra para retirar o excesso de sujeira.

Depois disso, pegue outro paninho e o umedeça com álcool. Passe de novo sobre seu espelho.

Aos poucos você vai vendo as manchas terríveis desaparecerem. Caso for necessário, use mais álcool.

Além disso, você pode substituir o pano por guardanapo ou papel trolha.

Lembre-se: jamais use produtos abrasivos e solventes!

Outra coisa é que é importante limpar sempre em uma direção só, essa é uma garantia de não deixar marcas pela superfície.

Por fim, caso queira substituir o álcool, faça uma mistura de água, sabão e vinagre branco, usando um jornal para limpar.

