Goianos ganham mais tempo para poder renegociar dívidas e ficar com nome limpo

Programa oferece oportunidade para cidadãos equilibrarem finanças pessoais

Augusto Araújo - 10 de janeiro de 2024

(Foto: Marcelo Casal/Agência Brasil)

O programa Desenrola Brasil, voltado para a renegociação de dívidas de pessoas físicas inadimplentes, foi prorrogado até o dia 31 de março.

A medida é válida para a faixa 1, que consiste nas tratativas feitas diretamente no aplicativo.

O presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Estado de Goiás (Sescon-Goiás), Edson Cândido Pinto, explicou que algumas alterações foram feitas para facilitar o acesso à plataforma.

“Além de ter mais tempo para aderir ao programa, já que foi prorrogado até março, o cidadão também tem mais opções uma vez que, o governo flexibilizou as regras. No início, somente as contas “ouro” e “prata”, no cadastro do gov.br, tinham autorização. Agora, usuários com nível “bronze” conseguem entrar também”, orienta.

Após realizar o cadastro, os registrados no site do Governo Federal podem consultar dívidas e realizar a renegociação delas, com descontos.

“É por meio desta plataforma digital do governo que oferece acesso ágil e seguro ao Desenrola, que todas as negociações ocorrem, sendo de forma totalmente digital, simplificando o processo para os participantes”, reforçou.

Dentro da página, ao abrir a aba ‘Minhas Dívidas’, é possível visualizar todas as pendências que foram cadastradas no programa e estão elegíveis para renegociação.

Algumas terão a opção de pagamento somente à vista, enquanto outras possibilitam o parcelamento.

O cidadão pode optar por pagar mais de uma dívida e renegociar de uma só vez, conforme esclareceu Edson Cândido.

Além disso, as pessoas podem visualizar as opções de bancos com os quais é possível realizar financiamento e as condições sugeridas por cada um deles.

“Em seguida, basta selecionar a data de vencimento da primeira parcela e escolher as melhores opções de parcelamento dentro daquela data selecionada”, concluiu o presidente do Sescon-Goiás.