Mulher morre em gravíssimo acidente próximo a rotatória que liga Nerópolis a Anápolis; helicóptero foi acionado

Criança de 03 anos está em estado grave

Karina Ribeiro - 10 de janeiro de 2024

Imagem mostra carro parado embaixo de carreta. (Foto: Reprodução)

Uma mulher, de idade e nome não revelados, morreu e duas crianças foram encaminhadas para unidades de saúde após gravíssimo acidente na GO-222, próximo à rotatória que liga Nerópolis a Anápolis.

A batida frontal entre um caminhão e um carro ocorreu na manhã desta quarta-feira (10). No carro, além da vítima, haviam também crianças de 03 e 12 anos de idade. Imagens mostram que o carro de passeio bateu na lateral da carreta parando embaixo do veículo.

A mais nova, inclusive, está em estado grave, foi intubada e encaminhada às pressas pelo helicóptero dos bombeiros. para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

As equipes do Corpo de Bombeiros Militar, com o apoio das viaturas, atuaram de forma coordenada para prestar o socorro necessário e garantir o transporte adequado das vítimas.