Prefeitura de Águas Lindas lança concurso público com salários de quase R$10 mil

Certame é realizado pelo Instituto de Consultoria e Concursos (ITAME) e oferta mais de 20 cargos diferentes

Samuel Leão - 10 de janeiro de 2024

(Foto: Marcos Santos/USP Imagens)

A Prefeitura de Águas Lindas de Goiás abriu, neste domingo (07), as inscrições para o concurso público que irá prover diversos cargos para atuação no município, com salários de até R$ 9.696. O prazo para inscrição vai até o dia 04 de feveiro.

O certame é realizado pelo Instituto de Consultoria e Concursos (ITAME) e oferta mais de 20 cargos diferentes, de modo que a maioria é para agentes comunitários de saúde. Algumas das áreas com o maior número de vagas são para enfermeiro, com 28, e auxiliar de creche e transporte escolar, com 76.

Guarda patrimonial tem 70 vagas e auxiliar de serviços gerais tem 47, além de 24 para psicólogo. As taxas de inscrição são R$ 80 para os cargos de ensino fundamental, R$ 100 para médio e R$ 150 para superior.

A seleção ocorre através de provas objetivas, que serão aplicadas no dia 14 de abril, provas de aptidão física e cursos de formação para alguns dos cargos.

O resultado será divulgado no dia 21 de junho, com a classificação final dos aprovados. Para consultar mais detalhes, acesse aqui o edital completo.