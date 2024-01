Selena Gomez anuncia pausa das redes sociais após polêmica no Globo de Ouro

Junto com a mensagem, Selena compartilhou um vídeo de seu namorado brincando com duas crianças

Folhapress - 10 de janeiro de 2024

(Foto: Reprodução)

A repercussão de uma conversa de amigas entre Selena Gomez e Taylor Swift no Globo de Ouro afetou a atriz, que anunciou mais um afastamento da internet.

“Vou ficar longe das redes sociais por um tempo para focar no que realmente importa”, escreveu ela em seu perfil oficial do Instagram. Junto com a mensagem, Selena compartilhou um vídeo de seu namorado brincando com duas crianças.

A decisão ocorre dias após as cantoras serem filmadas conversando na premiação. As duas conversavam ao pé do ouvido e Selena parecia se queixar de alguma coisa. Internautas tentaram desvendar o teor do bate-papo e supuseram que se tratava de um desentendimento com Kylie Jenner e que envolveria Timothée Chalamet após a negativa de uma foto.

Na tarde de terça-feira (9), o ator foi questionado sobre a suposta briga. “Elas estão de boa.”