Tudo sobre o Carnaval dos Amigos: local, data e valores dos ingressos

Festa contará com shows de Nóys é Nóys, Heróis do Botequim, DJ Fábio Ferrá, DJ Jarson e Bateria Coró de Pau

Maria Luiza Valeriano - 10 de janeiro de 2024

Carnaval dos Amigos, em Goiânia terá ingressos a partir de R$ 418. (Foto: Divulgação/Evento)

Os planos para o Carnaval já se iniciaram e um dos eventos mais amados de Goiânia confirmou a festa. Para o ano de 2024, o Carnaval dos Amigos – composto pelos blocos Café Nice, Bloco dos Amigos e Pedacinho do Xéu – a folia será no dia 03 de fevereiro.

Com início às 12h e final às 18h, a concentração será no espaço Equatore na Avenida T-3, no Setor Bueno. A festa seguirá pela Avenida 85 com direito a trio elétrico até o grande encerramento.

As atrações confirmadas incluem Nóys é Nóys, Heróis do Botequim, DJ Fábio Ferrá, DJ Jarson e Bateria Coró de Pau. Além disso, em janeiro, uma grande atração nacional será divulgada.

Interessados já podem garantir ingressos a partir de R$ 418, com open food e open bar, pela plataforma IngressosSA.com. Entre as opções de comida, estão pastéis, frango a passarinho e feijoada.

Já o bar estará recheado de cerveja, cachaça, capirinhas, uísque e gin, assim como água, refrigerante e suco.