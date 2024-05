Filmes para todas as idade: confira o que está em cartaz nos cinemas de Aparecida de Goiânia

Estreias passeiam entre as aventuras animadas que encantam os pequenos até às eletrizantes cenas de ação

Ruan Monyel - 05 de maio de 2024

(Foto: Divulgação/Imagem Filmes)

Garantindo entretenimento para toda a família com uma seleção diversificada de gêneros, que vão das aventuras animadas que encantam os pequenos às eletrizantes cenas de ação, os cinéfilos de Aparecida de Goiânia podem respirar aliviados com a programação dos cinemas na região.

Para os fãs de um bom suspense policial, chegou às telonas o longa “A Teia”, dirigido por Adam Cooper e protagonizado pelo veterano Russell Crowe.

“A Teia” acompanha Roy, um ex-detetive de homicídios que está passando por um intenso tratamento contra o Alzheimer, quando é forçado a revisitar um antigo caso do qual não se lembra mais. Roy, decide entrar em contato com seu ex-colega de trabalho e juntos eles trabalham novamente no caso, que aconteceu há mais de uma década, porém, eles descobrem coisas que seriam melhores ter deixado enterradas no passado. “A Teia” promete grandes reviravoltas e descobertas. Confira o trailer:

O cinema nacional não está de fora da programação, os filmes “Aumenta que é Rock´n Roll” e “Férias Trocadas” prometem divertir o público com histórias memoráveis.

E para quem ama cenas de tirar o fôlego, “Godzilla e Kong: O Novo Império” e “O Dublê” entregam muita ação.

Os filmes “Guerra Civil”, “Garfield – Fora de Casa”, “The Chosen” e “Ghostbusters: Apocalipse de Gelo” também estão disponíveis durante a semana.

Os horários das sessões e a classificação indicativa dos filmes podem ser conferidos no site da sua rede de cinema preferida!