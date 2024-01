Homem que pagava R$ 200 de pensão para filha é pego de surpresa com a decisão da ex

Cansada das situações que vivia e das coisas que ouvia do ex-companheiro, mulher resolve virar o jogo em cima dele

Magno Oliver - 11 de janeiro de 2024

(Foto: Instagram / Dra Raquel Fernandes)

Viralizou na internet um diálogo entre dois responsáveis pela guarda de uma criança que deu o que falar sobre uma lição de moral que a mãe decidiu aplicar no pai da filha dela.

O perfil no Instagram da advogada @RaquelFernandes publicou uma gravação de tela entre uma mãe que resolve se vingar do homem fazendo o que ele fazia com ela.

De tanto dizer à genitora da garotinha que ela gastava os R$ 200 da pensão com roupa, calçado e até um celular, ela resolve mostrar uma coisa para ele.

Porém, a mulher manda mensagem e diz que a Justiça liberou uma decisão em favor dela e que, no entanto, ele ficaria com a guarda da criança e receberia a pensão.

Contudo, assustado, ele fica indignado: “Mas que decisão? Justiça? Como assim?”, retruca o homem.

“Brincando não, eu estou falando seríssimo. R$ 200 dá pra fazer bastante coisa, comprar roupa, calçado, sair pra tomar uma cervejinha e até abastecer o carro”, responde ela.

No entanto, ele alega que ela não estaria nada bem ali no momento da conversa e que iria correr atrás de seus direitos.

“Tá doida? Eu gasto mais de R$300 só de gasolina, como tu fala de R$ 200 vai dá para tudo isso? Porém, você só pode estar maluca. Eu vou entrar na justiça”, afirma.

Confira o diálogo como aconteceu:

Mãe da Criança – “Oi, Rafael, deixa eu te falar, saiu ontem a decisão da justiça”

Rafael – “Mas que decisão? Justiça? Como assim?”

Mãe da Criança- “Isso mesmo, entrei com um processo e passei a guarda da Júlia para você. As coisas dela já estão arrumadas, que horas você passa aqui para levar ela?”

Rafael – “Você tá louca? Como que entra na justiça para passar a guarda dela pra mim? Sabe que trabalho. Não tenho tempo de cuidar dela.”

Mãe da Criança – “Ah, tem sim. Arruma um jeito. Não era o que você dizia para mim? Me mande seu Pix que vou fazer os R$ 200 da pensão. E me avisa que horas vc vem buscar ela que vou sair”.

Rafael – “Você só pode estar brincando. Eu estou no trabalho. E como assim pensão de R$ 200? Como vou trabalhar? E R$ 200 dá para comprar o que, menina?”

Mãe da Criança – “Brincando não, eu estou falando seríssimo. R$ 200 dá pra fazer bastante coisa, comprar roupa, calçado, sair pra tomar uma cervejinha e até abastecer o carro.”

Rafael – “Tá doida? Eu gasto mais de R$300 só de gasolina, como tu fala de R$ 200 vai dá para tudo isso?”

Mãe da Criança – “Não sei, você mandava isso, falava que eu arrumava cabelo, unha, saia pras festas. Até disse que comprei um celular com o dinheiro da pensão. Se eu faço tudo isso com R$ 200, você também consegue. Estou aguardando, venha buscá-la.”

Rafael – “Você só pode estar maluca. Eu vou entrar na justiça.”

Mãe da Criança – “Faça isso, mas até lá venha buscar sua filha, que agora ela é responsabilidade sua”.

O desfecho

Nos comentários da postagem, alguns internautas caíram na risada e deram suas opiniões. Porém, já outros decidiram não concordar nem com a mãe, nem com o pai.

“Fiz isso. Passei a guarda dos 3 filhos para o pai. E eu pago a pensão, vive correndo atrás pedindo mais dinheiro porque só a pensão não dá. E olha que roupas, brinquedos, lazer eu que compro. Falo para ele que é só entrar na justiça e pedir reversão”, disse uma internauta.

Por fim, comentou outro: “Simplesmente genial”. “Quem sofre é o filho no meio de dois mau caráter. Uma que quer se vingar e o outro que nunca foi pai”, pontuou outro seguidor na rede social.

Confira o vídeo completo da história: