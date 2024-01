Homem transtornado teria incendiado a própria casa com toda família dentro, em Goiânia

Suspeito ainda afirmou ter ingerido veneno de rato e precisou ser medicado

Maria Luiza Valeriano - 11 de janeiro de 2024

Em meio às chamas, homem gritou à mãe que o ‘filho dela iria morrer’ (Foto: Reprodução)

Um homem ateou fogo na própria casa, com a família dentro, após ter feito uso de entorpecentes, no Setor Morais, em Goiânia. Além do incêndio, ele ainda teria resistido à prisão e atentado contra a própria vida na noite desta quarta-feira (10).

Por volta das 23h, a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender uma ocorrência de incêndio em uma residência da capital. Ao chegar, a equipe se deparou com fogo não só dentro da casa como também em todo o entorno. Vale ressaltar que são vizinhos a mãe do suposto autor e o tio.

Dentro da residência, estava o suspeito, de 43 anos, o sobrinho dele, de 20 anos, e ainda a mãe do homem, de 71 anos. O Corpo de Bombeiros esteve presente no local para realizar o resgate da família, porém, o suposto responsável pelo fogo se trancou dentro da casa e se recusou a sair.

Em vídeo gravado por testemunhas, é possível ouvir o suspeito gritando à mãe que o filho dela iria morrer em meio às chamas.

Após ter sido retirado, o homem alegou ser usuário de entorpecentes e que havia feito uso na ocasião. Assim, uma briga com o sobrinho teria sido o estopim para a sequência de ações.

Transtornado e agressivo, o suspeito resistiu à prisão, o que levou a PM a usar um dispositivo de choque.

Em seguida, uma vez que ele alegou ter ingerido veneno de rato no dia, o suposto autor foi encaminhado à uma unidade de saúde, onde recebeu medicamentos. Então, a PM o conduziu até a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) para ser realizada a prisão em flagrante.

Em determinado momento, a polícia aponta que o homem ainda chutou o interior do porta-malas, causando danos ao patrimônio.

Na delegacia, a mãe do homem prestou depoimento e afirmou ter sofrido injúria, tendo sido chamada de xingamentos como “vagabunda” e vadia” pelo filho.