Motorista de app surpreende ao revelar quanto já ganhou em apenas um mês

Após ser abordado em calçada, trabalhador deixou as pessoas ao redor de olhos arregalados, quando mostrou o faturamento

Magno Oliver - 11 de janeiro de 2024

(Foto: Reprodução)

Um vídeo com um caso um tanto quanto surpreendente bombou nas redes sociais e deu o que falar entre os internautas.

O perfil no Facebook do criador de conteúdo digital @Victor041 divulgou uma entrevista com pedestres na rua e obteve um relato que mexeu com a internet.

Acontece que o rapaz entrevistava as pessoas perguntando sobre a profissão que eles exerciam e qual seria o salário ideal que eles gostariam de receber.

Ao entrevistar um motorista de transporte de passageiros pelo aplicativo Uber, no entanto, Victor041 teve uma resposta que surpreendeu.

Confira a abordagem na entrevista:

Victor041 – “Qual a sua profissão?”

Motorista – “Eu sou Uber, né. Trabalho a uns 4 anos, mais ou menos.”

Victor041 – “Qual foi o maior salário que você recebeu como Uber?”

Motorista – “Mensal?”

Victor041 – “Mensal”

Motorista – “Uns… R$ 10.000, R$9.000 e pouco por aí”

Victor041 – “Caramba, mano. Mas daí quantas horas por dia rodando?”

Motorista – “Piá, mas daí foi pegado. Foram umas 13h, 14h.”

Victor041 – “Se for para fazer uma grana fácil, assim, quanto que você faz?”

Motorista – “A base mais ou menos uns R$ 6.000. Mais ou menos”

Em poucos dias, a publicação teve mais de 3,3 mil curtidas e mais de 300 comentários, dos mais variados tipos

Na seção do site voltada para a troca de mensagens, os internautas duvidaram do valor recebido pelo trabalhador, enquanto outros saíram em defesa dele, alegando que era possível, de fato, faturar essa quantia.

“O cara diz que ganha 9 ou 10k, aí vai ver o carro é alugado, mora de aluguel e não faz nem uma faculdade”, disse um seguidor.

“Vcs são analfabetos ? Ele disse que foi o maior salário dele. R$ 10k . Não que ele ganhe isso todo mês, ele disse que tira uns R$ 6k na média”, pontuou outro em defesa do motorista.

Confira a história completa clicando (aqui)