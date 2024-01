3 signos que neste ano vão ter a sorte de ganhar na loteria

2024 será bom, diferente e com uma bolada milionária para a conta destes nativos

Magno Oliver - 13 de janeiro de 2024

(Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Existem alguns signos que em 2024 vão ter a sorte de ganhar na loteria e muita gente nem imagina que pode ser a próxima contemplada.

A nova passagem de ano promete grandes chances de ganhar na loteria para alguns felizardos do zodíaco, portanto fiquem ligados no que está por vir.

No entanto, os próximos dias vão trazer surpresas impactantes para alguns nativos.

Depois de tantos tombos em 2023, essas pessoas vão ter uma virada de chave surpreendente e começarão o ano de 2024 com o pé direito, mas estando confiantes a realizarem sonhos que pareciam distantes, com a bolada financeira que está para chegar.

1. Peixes

O alinhamento de Saturno com as constelações vigentes também poderão tirar uma boa sorte para os correspondentes desse signo com um bilhete da loteria antes mesmo do semestre chegar ao fim.

É o momento para se jogar nas chances do universo aparecendo na sua vida e arriscar para prosperar.

10, 35, 51, 23, 62 e 58 são boas indicações numéricas para esses queridos.

2. Virgem

Para 2024, os virginianos e virginianas viverão momentos muito bons no campo financeiro. Se você estava com azar no amor, a loteria é o seu caminho, meus nativos. Se joguem, pois bons valores estão chegando em breve na sua conta bancária.

Boas energias, novas amizades, amores antigos podem voltar, mas você sabe bem como filtrar o que é bom ou ruim na sua vida.

O ciclo de convergência dos astros está alinhado pra prosperar para você nesse momento. Atente-se aos números que mais te apetecem e não esqueçam de fazer a sua combinação numérica. Confiança e fé em você, que o PIX na conta vem.

3. Aquário

Por fim, as constelações estão alinhadas para ajudar os aquarianos a tirarem o pé da pobreza e se lançarem numa nova vida milionária. Desde já filtre o que é importante e libere o que não tem positividade na sua vida.

Porém, deixe os traumas e medos do passado para lá, além do coração em estado mais leve. Depois disso, os números da sorte indicados para sua vitória serão revelados e um bom dinheiro vai chegar em forma de alto saldo bancário.

