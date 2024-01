Afinal, Pirenópolis faz ou não parte do Entorno do Distrito Federal?

Ao Portal 6, especialista explicou toda a história da polêmica e qual é a nomenclatura correta para classificar o município turístico

Samuel Leão - 13 de janeiro de 2024

Pirenópolis é um dos pontos turísticos mais fortes de Goiás. (Foto: Caio Henrique)

Uma das cidades mais procuradas de Goiás é a histórica Pirenópolis que, com quase 300 anos de existência, conta com atrativos naturais e um Centro Histórico de dar inveja em qualquer município.

No entanto, uma polêmica recorrente é o fato de pessoas e até mesmo veículos de comunicação se referirem ao local como parte do Entorno do Distrito Federal (DF).

Por um lado, defensores apontam a cidade de paralelepípedos como irremediavelmente goiana, enquanto por outro ainda existem defensores dela como participante do DF.

Ao Portal 6, o PhD em Geografia, Rangel Gomes, explicou que realmente há um motivo para tal questão dividir opiniões. No entanto, deixou claro qual é a norma estabelecida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

“Em 2017, o IBGE publicou uma nova divisão regional do Brasil, definindo Regiões Geográficas Imediatas e Regiões Geográficas Intermediárias, levando em conta aspectos socioeconômicos com ênfase na articulação territorial. Em outras palavras, a interrelação entre cidades, em especial para a oferta e uso de serviços e comércio”, contextualizou.

“O Estado de Goiás é subdividido em seis regiões geográficas intermediárias e 22 regiões geográficas imediatas. Pirenópolis está integrada à Região Geográfica Imediata de Anápolis que, por sua vez, vincula-se à Região Geográfica Intermediária de Goiânia”, completou o especialista.

Ele ainda explicou que, ao longo da história, o instituto estabeleceu diferentes regionalizações do território nacional, as quais são definidas por critérios específicos, a fim de possibilitar a implantação de políticas públicas adequadas para as necessidades regionais.

Rangel ressaltou, porém, que tal definição foi feita apenas em 2017, e que antes havia outra divisão, datada de 1990 – que seguia outra lógica de separação das cidades, o que pode causar controversas e confusões até hoje.

“Goiás era subdivido em 18 microrregiões integradas à 5 mesorregiões. Dentre essas mesorregiões, havia a do Leste Goiano, na qual estavam inseridas as microrregiões Vão do Paranã e o Entorno do Distrito Federal. Na antiga divisão regional, Pirenópolis compunha, de fato, o Entorno do Distrito Federal”, relembrou.

Portanto, segundo ele, a ideia de que Pirenópolis faz parte do Entorno do Distrito Federal não é uma mentira, mas sim uma informação desatualizada.