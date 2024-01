Evaristo Costa segue na UTI após novos exames e lamenta: ‘A alta não veio’

Em vídeos publicados, é possível ver o jornalista interagindo com enfermeiras e brincando com algumas situações vividas durante a internação

Folhapress - 13 de janeiro de 2024

Evaristo Costa nos estúdios da CNN Brasil, em São Paulo. (Foto: Reprodução)

Evaristo Costa, 47, segue internado na UTI de um hospital da cidade de Cambridge, na Inglaterra, por causa de complicações relacionadas à Doença de Crohn. O apresentador atualizou seu estado de saúde nas redes sociais, onde vem mostrando parte de sua rotina na unidade hospitalar desde a última sexta-feira (12).

“Após uma nova bateria de exames e confronto de resultados, a alta não veio”, lamentou. “Mas sigo no lugar certo e em boas mãos! Ah, estou liberado para circular pelo hotel, digo, hospital.”

Em vídeos publicados por ele, é possível ver o jornalista interagindo com enfermeiras e brincando com algumas situações vividas durante a internação. O nome que estava em sua cama, por exemplo, era o de outra pessoa. “Agora, sim, posso dormir tranquilo. Vai que durante meu sono me submetessem a algum procedimento do ex-usuário dessa cama”, escreveu.

A doença de Crohn é um distúrbio inflamatório do trato gastrointestinal. Evaristo Costa recebeu diagnóstico da doença já há alguns anos. Na sexta, ele relatou ter sentido fortes dores abdominais, além de diarreia, febre e perda de peso. “Isso tudo me leva a fraqueza, fadiga”, contou.

O ex-Globo e ex-CNN Brasil também disse que isso acaba deixando seu corpo vulnerável. “A baixa imunidade deixa meu corpo aberto para entrada de vírus e bactérias, como aconteceu com minha perna há um mês. Se eu não me cuidar, posso ter complicações como anemia e graves infecções”.

Em novembro, o jornalista precisou ser internado e o diagnóstico foi erisipela, um tipo de infecção de pele na perna.