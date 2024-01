Faça um tour pelas ruas de Anápolis no auge dos anos 90

Registro de 30 anos atrás provocou uma explosão de nostalgia nos internautas: "a cidade era mais bonita"

Davi Galvão - 13 de janeiro de 2024

Filmagem mostrou a Anápolis da década de 90. (Foto: Alessandro/Arquivo Pessoal Renato Jayme)

Em uma explosão de nostalgia, um vídeo publicado nas redes sociais levou os moradores de Anápolis em uma verdadeira viagem ao passado, mostrando como era a cidade na década de 90.

O registro, publicado por Renato Jayme (@djrenatojayme), foi feito no ano de 1994 – há 30 anos, em plena época de Copa do Mundo, onde o Brasil se consagraria tetracampeão mundial – e mostra alguma das principais vias e locais do município, muitos destes que sequer existem mais.

Ao longo da filmagem, realizada em um automóvel, é possível ver como era a Av. Mato Grosso, Goiás e grande parte da região Central. Apesar de familiares, os espaços estão visivelmente diferentes em relação à hoje em dia.

Ainda no registro, é possível ver o extinto Hospital Nossa Senhora Aparecida e o Hospital Santa Paula, que também encerrou as atividades.

Outro ponto que chama bastante atenção nas imagens é o quanto a região Central costumava ser mais “verde”, com diversas árvores e arbustos em meio às calçadas.

Nos comentários, os usuários se lembraram com saudosismo dessa época da cidade.

“Excelente vídeo. Eu tinha 16 anos na época, andava muito de bicicleta. É interessante lembrar quão era arborizada o centro da cidade. A Avenida São Francisco não tinha essa imensidão de barzinhos”, apontou um.

“Sensacional, viajei legal, tinha 8 anos de idade, como era divertido ir bater perna no centro, passar ali na Av. Santos Dumont, tinha um bar de esquina de cerca. Se não me engano onde hoje é o Sicred, meus pais depois do jogo passavam por lá para comemorar. Saudades do ‘azulim’ da TCA, a cidade era mais bonita”, relembrou outro.

O vídeo completo do tour, com 10 minutos de passeio pela antiga Anápolis, pode ser conferido no perfil do influenciador.