Calendário do perigo: essas são as datas que mais vão trazer problemas em 2024

Magno Oliver - 14 de janeiro de 2024

Com um novo ano chegando, está em curso também uma nova leva de climas astrológicos e calamidades cósmicas para 2024, de acordo com o astrólogo Aleister Crowley, no New York Post.

Muitas mudanças, novidades, planeta da morte se movendo para os signos, mercúrio retrógrado furioso em Áries e Júpiter, segundo as previsões, o calendário do ano promete.

O astrólogo Crowley reforça que assim como a própria natureza, o cosmos não é uma força do mal e que o propósito dos planetas é refletir e começar uma jornada de retrogradação e energias diversas.

Plutão entra em Aquário: mudanças revolucionárias e progresso a todo custo

20 de Janeiro de 2024

01 de Setembro de 2024

19 de novembro de 2024

De acordo com as previsões, Plutão entra em Aquário em 20 de janeiro e passa para o signo do portador de água.

A última vez que o planeta marchou através de Aquário foi entre 1778 e 1798 – duas décadas que testemunharam períodos de guerras, doenças e complicações como as revoluções francesas, americana, haitiana e industrial.

Sem contar que também foi palco da Era do Iluminismo. Turbulências, discussões e perdas virão com tudo!

Já no signo de Aquário, o caminho de corte e queima de Plutão trará nessas datas um momento de retrocesso de vida, raiva e momentos de desentendimentos com quem você ama. No amor, desentendimentos e discussões também estarão a caminho na sua vida.

Mercúrio retrógrado em chamas: volatilidade verbal, reflexão criativa

Mercúrio retrógrado em Áries: 1 a 25 de abril

Mercúrio retrógrado em Virgem/Leão: 4 a 28 de agosto

Mercúrio retrógrado em Sagitário: 25 de novembro a 15 de dezembro

Os retrógrados de Mercúrio são uma espécie de cavaleiros do apocalipse do caos. É a energia da mente e de desentendimentos entre as pessoas.

Neste ciclo retrógrado e complicado, Mercúrio agirá sobre os signos de fogo, conferindo mais volatilidade e muita tensão.

Faça uma pausa e pense bem antes de fechar contratos de trabalho, começar um relacionamento, aceitar aquela proposta de emprego que tanto vem desejando, isso pode ser perigoso.

Com o fogo da passagem do planeta, somos chamados a rever e revisitar nossas atitudes em relação a amizades, colegas de trabalho e desafetos antigos. O clima não estará propício para coisas boas.

Há também a previsão para surgimento de ex-amores na sua vida. Se vai ser bom ou ruim, o tempo e você quem dirão sobre.

Júpiter entra em Gêmeos

25 de maio de 2024

De acordo com o astrólogo Gahl Sasson, Enquanto Plutão vai infernizar um pouco tudo o que toca, Jupíter vai amplificar ainda mais tudo isso.

Mês de Maio será época para tomar cuidado com quem tiver com dinheiro no bolso, você pode perder seu suado ganha pão a qualquer instante.

Energias complicadas para esse momento. Tome distância de pessoas fofoqueiras, invejosas e que não te procuram para dar manutenção em vossas amizades.

O tempo é de reflexão, cautela e se preparar para algumas baixas amorosas e/ou financeiras na sua vida. Os signos de terra passarão por turbulências.