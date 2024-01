O que já se sabe sobre concurso da Câmara de Goiânia

Processo seletivo visa suprir a necessidade em diferentes setores

Gabriella Pinheiro - 14 de janeiro de 2024

(Foto: Pedro Guerreiro/Ag. Pará)

Embora o novo concurso da Câmara Municipal de Goiânia ainda não tenha sido lançado, alguns detalhes sobre o certame já foram divulgados.

Recentemente, a instituição publicou a Lei que autoriza a realização do processo seletivo com oportunidades para diferentes áreas.

De acordo com o presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Romário Policarpo (PRD), a previsão é que o edital seja lançado em breve.

Ao todo, serão disponibilizadas 22 vagas destinadas para o preenchimento do quadro efetivo da Câmara Municipal. Dessas, 15 serão para o nível médio e 7 para nível superior.

A expectativa é que as oportunidades consigam reforçar a necessidade nos seguintes setores: Diretoria de Tecnologia da Informação, da TV Câmara e do Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, o Sesmt.

Vale destacar que no último certame, realizado em 2018, foram oferecidos salários de até R$ 6.737,44 para diversos cargos.

O processo seletivo aconteceu em quatro etapas, sendo elas prova objetiva, apresentação de portfólio, prova discursiva e prova prática.