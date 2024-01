Sargento atira na cabeça de soldado e comete autoextermínio em seguida dentro de viatura

Um terceiro militar também estava no veículo e conseguiu sair. Vítima foi levada ao hospital em estado gravíssimo

Gabriella Pinheiro - 14 de janeiro de 2024

Imagem mostra Recanto das Emas, onde acidente aconteceu, e o Hospital Regional de Taguatinga. (Foto: Reprodução)

Uma tragédia ocorrida dentro de uma viatura da Polícia Militar (PM) do Distrito Federal (DF) terminou com um policial morto e outro gravemente ferido neste domingo (14). O caso aconteceu no Recanto das Emas, em Brasília.

Segundo informações preliminares, o veículo era ocupado por três agentes, sendo um deles um sargento – que estava no banco de trás – , um soldado, que dirigia o automóvel, e um terceiro militar, que estava no passageiro.

Durante o percurso e por motivos desconhecidos, o militar que ocupava a parte traseira do veículo retirou uma arma e atirou no motorista. O disparo atingiu a cabeça da vítima.

Após a ação, o suposto autor cometeu autoextermínio. Uma equipe da PM foi acionada e se deslocou até o endereço para atender a ocorrência.

Em um vídeo obtido pelo Portal 6, um morador local, que acompanhou a cena, mostra a viatura em que a fatalidade ocorreu rodeada por militares.

A vítima foi socorrida com vida e encaminhada em estado gravíssimo até o Hospital Regional de Taguatinga. Já o terceiro policial, que também ocupava o veículo, conseguiu escapar com vida.