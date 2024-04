Operação da PF e PM reúne 80 policiais para desarticular facção goiana em Pirenópolis

Ao todo, foram 17 mandados de prisão preventiva e 12 de busca e apreensão, em uma ação que também englobou o presídio de Aparecida

Samuel Leão - 17 de abril de 2024

Polícia Federal (PF) participa da Operação Beira Rio, em Pirenópolis. (Foto: Divulgação/Agência Brasil)

Uma força-tarefa, com cerca de 80 policiais mobilizados, agiu nesta quarta-feira (17) para cumprir 29 ordens judiciais que têm como intuito desarticular uma facção goiana. O grupo é conhecido como Amigos do Estado (ADE) e atua em diversas cidades.

As ordens foram emitidas pela Comarca de Pirenópolis, totalizando 17 mandados de prisão preventiva e 12 de busca e apreensão, na operação batizada “Beira Rio”. A maioria foi para a referida cidade, mas também havia alvos na Unidade Prisional de Aparecida de Goiânia.

Informações preliminares apontam que os investigados possuem envolvimento com o tráfico de drogas, crimes contra o patrimônio, crimes contra a vida e outras condutas ilícitas.

No total, as penas somadas podem alcançar 25 anos de prisão.

Participaram da ação agentes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Distrito Federal (FICCO/DF) e da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal no DF, além do 37º Batalhão da Polícia Militar do Estado de Goiás (BPM/PMGO).

Vídeos registrados em Pirenópolis mostram um comboio de viaturas, tanto da Polícia Federal (PF) quando da PM, circulando pela cidade e chamando a atenção dos moradores.