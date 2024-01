Curso Meta terá palestra gratuita para goianos que sonham em seguir carreira militar

Evento destacará a preparação que os futuros militares precisam para alcançar a desejada aprovação

Publieditorial - 15 de janeiro de 2024

Curso Meta, em Anápolis. (Foto: Divulgação)

Nesta quinta-feira (18), o Curso Meta, localizado no bairro Jundiaí, em Anápolis, irá realizar uma palestra informativa voltada especificamente para os goianos que desejam seguir carreira militar.

No evento serão abordadas as principais oportunidades oferecidas nas Carreiras Militares da Aeronáutica e do Exército para jovens de 13 à 24 anos, além de apresentar a equipe de professores que estarão ao lado dos alunos durante o ano.

Os interessados em participar podem garantir a reserva da vaga gratuitamente, por meio do site de venda de ingressos, Sympla.

Vale ressaltar que ao longo da palestra, os participantes serão contemplados com informações essenciais a respeito dos concursos da Aeronáutica e do Exército de 2024, voltados para carreiras na Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAR), Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR), Academia da Força Aérea (AFA), Escola de Sargentos das Armas (ESA), assim como para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército (ESPCEX).

Assim, os presentes terão acesso a todos os requisitos necessários para poder participar do concurso, além de obterem conhecimentos sobre as especialidades oferecidas, etapas do processo seletivo, benefícios e plano de carreira.

Tornando a experiência ainda mais completa, a palestra destacará a preparação que os futuros militares precisam para alcançar a tão sonhada aprovação.

Para compartilhar valiosos depoimentos e passar uma visão realista de como é fazer parte das Forças Armadas, além de provar que os sonhos podem sim se tornar realidade, o evento contará com a presença de militares da Força Aérea e de ex-alunos do Curso Meta que hoje atuam em Carreiras Militares.

Os interessados podem buscar por mais informações a respeito da palestra por meio dos números (62) 9 9169-2145 ou pelo (62) 3317-4753.