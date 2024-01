Jonas Duarte receberá jogos do Goianão 2024 mesmo com campo detonado no Arraiana

Grande fluxo de pessoas e a falta de manutenção preventiva, deixa gramado avariado e prejudica equipes da cidade

Pedro Hara - 15 de janeiro de 2024

Fachada do Estádio Jonas Duarte. (Foto: Prefeitura de Anápolis)

Principal estádio de Anápolis, o Jonas Duarte foi o único do interior que não recebeu as reformas custeadas pela Federação Goiana de Futebol (FGF), antes do início do Campeonato Goiano, na quarta-feira (17).

Entre as intervenções realizadas pela entidade está a reforma do gramado, considerado um dos principais problemas do Jonas Duarte. A praça esportiva é anualmente castigada pelo Arraiana.

Durante os dias de festa, de 10 a 15 mil pessoas passam diariamente pelo local. O grande fluxo de pessoas e a falta de manutenção preventiva, deixa o campo detonado.

A alegação foi de que a a manutenção do estádio foi terceirizada pela Prefeitura de Anápolis, diferente das outras praças esportivas, onde o diálogo era feito diretamente com a Administração Municipal.

“O Jonas Duarte tem uma empresa com licença para operar a manutenção, aí teria que intervir com essa empresa. E a Prefeitura também não fez muita questão, não mexeram os pauzinhos e a Federação, na hora que viu que estava enroscado, não quis levar o processo adiante”, explicou uma fonte à coluna.

Roberto Naves (Republicanos) também recebeu críticas, pois não houve esforço por parte da Prefeitura de Anápolis para que o Jonas Duarte recebesse manutenção.

Vale lembrar que, após o Arraiana de 2023, Anápolis e Anapolina tiveram que mandar os jogos da Série D e do Campeonato Goiano da Divisão de Acesso, no Estádio Olímpico, em Goiânia, pois o gramado não reunia condições de receber as partidas.

A Prefeitura de Anápolis também parece não se importar com a manutenção e administração do Jonas Duarte. Durante a prestação de contas realizada em setembro de 2023, na Câmara de Anápolis, o prefeito propôs passar a administração do estádio aos clubes da cidade, medida que gerou diversas críticas.

Goiás pode em breve ter loteria estadual regulamentada pela Caixa

Antes contrário à ideia, o governador Ronaldo Caiado (UB) parece, aos poucos, estar mudando de opinião sobre a possibilidade de Goiás possuir uma loteria própria.

Fontes ouvidas pela Rápidas disseram que Caiado agora é simpático à possibilidade, desde que seja regulamentada pela Caixa Econômica Federal — ao invés de empresas privadas, como o Goiás da Sorte.

Rose Cruvinel quer voltar à Câmara de Goiânia

Mãe do deputado estadual Virmondes Cruvinel (UB), Rose Cruvinel (UB) será candidata a vereadora em Goiânia.

Ela já ocupou a cadeira na Câmara por três mandatos e foi deputada estadual entre 1999 e 2003. Em 2016, a médica foi candidata a vice-prefeita de Goiânia na chapa encabeçada por Delegado Waldir.

Comportamento esnobe de Elinner Rosa está irritando vereadores

Vereadores de Anápolis ouvidos pela Rápidas estão reclamando do tratamento que recebem de Elinner Rosa, secretária de Saúde do município.

Eles dizem que não estão sendo atendidos pela titular da pasta nem tendo mensagens respondidas pelo WhatsApp.

“Ela deve responder o pai dela e o Roberto”, criticou um à coluna.

Goianésia tem novo Secretário de Saúde após morte de Uelberson

Prefeito de Goianésia, Leonardo Menezes (PSDB) anunciou que o médico Robson Tavares é o novo secretário de Saúde da cidade.

Robson substitui Uelberson Pires da Silva, que faleceu no final de 2023. O novo titular da pasta já foi eleito vice-prefeito de Goianésia em 2012.

Atlético é eliminado e Goiás fica sem representantes na Copinha

Último representante goiano vivo na Copinha, o Atlético foi derrotado pelo Corinthians neste domingo (14) e deu adeus à competição. O placar foi 4×1 para a equipe paulista, que é a maior campeã do torneio.

Nota 10

Para o Tribuna do Planalto. O tradicional jornal impresso goianiense agora está sendo editado por experimentados jornalistas do mercado. Além das reportagens e análises, a coluna Poder também está em boas mãos.

Nota Zero

Para Prefeitura de Goiânia, que realizou a licitação de 15 novos caminhões para auxiliar na coleta de lixo da capital — que ainda não normalizou o serviço na cidade.

Diversos bairros seguem com o acúmulo de resíduos que incomodam os moradores e podem provocar doenças.