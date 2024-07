PDT em Anápolis vive queda de braço que só George Morais será capaz de resolver

Presidente estadual do partido está viajando, mas vai assumir as rédeas durante o período das convenções partidárias

Pedro Hara - 17 de julho de 2024

Deputado George Morais. (Foto: Carlos Costa/Alego)

Após Mariane Stival (PDT) retirar a pré-candidatura à Prefeitura de Anápolis, o PDT municipal vive uma queda de braço silenciosa entre dois grupos divididos sobre quem apoiar ao Executivo municipal.

Enquanto uma ala defende o nome de Antônio Gomide (PT), outra quer fechar com Eerizânia Freitas (UB), mesmo que a pré-candidata apoiada por Roberto Naves (Republicanos) não apresente melhora nas pesquisas.

Rápidas apurou que as discussões entre os grupos só terão um desfecho após a intervenção do presidente estadual do partido, George Morais.

Colega de Gomide na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), o deputado estadual ainda não está envolvido no processo eleitoral de Anápolis, mas em breve deve assumir as rédeas e pacificar o partido durante o período das convenções partidárias.

A coluna tentou entrar em contato com George Morais, mas o parlamentar está em viagem e não respondeu aos contatos.