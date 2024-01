Mulher para o trânsito de Goiânia ao bater carro de R$ 2 milhões

Testemunhas apontaram que ela chegou a ficar desacordada após a colisão

Samuel Leão - 15 de janeiro de 2024

Mercedes Benz AMG bate em árvore em Goiânia. (Foto: Reprodução/Twitter)

Um acidente de trânsito chamou muita atenção em Goiânia, na tarde deste domingo (12). Isso ocorreu porque uma mulher, que dirigia um Mercedes Benz AMG GT, veículo de luxo avaliado em cerca de R$ 2 milhões, o colidiu contra uma árvore no meio de uma avenida.

Imagens do ocorrido repercutiram no X, antigo Twitter, mostrando uma mobilização de pessoas em volta do automóvel após o ocorrido.

Usuários das redes sociais e testemunhas que passavam pelo local na hora da colisão afirmaram que a mulher chegou a ficar desacordada depois da batida.

A situação, porém, não teria evoluído para nada mais grave. O possível prejuízo com o veículo também não se tornou um problema, já que o mesmo era assegurado.

O carro é avaliado em mais de R$ 2,5 milhões pela Tabela FIPE e consegue ir de 0 a 100 km/h em apenas 3,2 segundos.

Com acabamento de última qualidade e interior elegante, a máquina vira a atração por onde passa e estaria circulando pela região Leste de Goiânia, próximo ao Condomínio Alphaville.

Ainda segundo os internautas, o proprietário – e marido da vítima – seria o dono de uma oficina de carros de luxo, localizada no bairro Parque Amazônia.