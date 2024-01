Variação no preço do etanol em Anápolis ultrapassa R$ 1; veja locais mais baratos para abastecer

Levantamento do Portal 6 mostra onde o litro do álcool e da gasolina pode ser encontrado "mais em conta" na cidade

Davi Galvão - 15 de janeiro de 2024

Posto de combustível durante fiscalização em Anápolis. (Foto: Victor Augusto)

Com o preço da gasolina e do etanol variando cada vez mais, uma estratégia válida para os anapolinos é pesquisar bem na hora de encher o tanque. Isso porque, na cidade, a simples escolha do posto de combustível pode fazer uma grande diferença no preço final.

Desse modo, o Portal 6 realizou um levantamento entre os estabelecimentos de Anápolis, para ajudar os motoristas na hora de abastecer. A consulta foi feita na tarde desta terça-feira (15), através do aplicativo Eon.

Liderando a lista de locais com o valor mais em conta está o Auto Posto Parque das Nações, na Vila Santa Isabel e o Comércio de Derivados de Petróleo Classe A – ambos estão ofertando gasolina a R$ 4,90 e o etanol a R$ 2,78. Os valores são para transações em dinheiro.

Para fins de comparação, as unidades que mais pesam no bolso chegam aos marcos de R$ 5,89 – observada em 43 unidades – e R$ 3,99 – observada em 33 estabelecimentos – respectivamente. Isso representa uma variação de aproximadamente 20% no valor da gasolina e de 43% no etanol.

Com relação à gasolina, a diferença é de R$ 0,99. Já a variação do álcool é de R$ 1,21.

Os dados entram em sintonia com um levantamento realizado pelo Procon, que fiscalizou 15 postos de Anápolis entre os dias 11 e 12 deste mês. A variação nos valores das unidades também foi expressiva, com o destaque ficando para o etanol, onde o preço por litro oscilou entre R$ 2,79 e R$ 3,89 – ou seja, 39,42%.

A gasolina também não ficou muito atrás, registrando R$ 4,99 e R$ 5,89 – uma diferença de 18,04% – como valores mínimos e máximos.