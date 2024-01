6 profissões só com ensino médio para ganhar mais de R$ 8 mil por mês

Essas áreas demandam por habilidades específicas e necessidades de experiência prática ou curso superior estão dispensadas

Magno Oliver - 16 de janeiro de 2024

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Existem algumas profissões que a pessoa apenas com o diploma de ensino médio consegue ganhar mais de R$ 8 mil por mês.

No entanto, a exigência por parte do mercado de trabalho de habilidades específicas e qualificações práticas são um dos fatores que impedem pessoas com ensino médio de encontrar bons empregos.

Pensando nisso, separamos uma lista para você elencando algumas profissões que estão com vagas, contudo apenas um diploma de conclusão de ensino médio é o suficiente.

6 profissões só com ensino médio para ganhar mais de R$ 8 mil por mês

1. Youtubers / Streamer na Twich

Os streamers / youtubers, ao criarem conteúdos e transmissões de temas variados, conquistam audiências a níveis globais. Conectados diretamente aos espectadores, ganham visibilidade e monetizam por meio de anúncios e parcerias com empresas gigantes.

Os ganhos variam, sendo influenciados por visualizações, engajamentos, lives e patrocínios, proporcionando uma renda diversificada e acima de R$ 9 mil.

2. Técnico em Redes de Computadores

Planeja, instala e mantém redes de computadores, mas assegurando a conectividade e segurança dos sistemas. Contudo, os ganhos dessa área vão em torno de R$ 9.600, a depender do tempo de experiência do profissional e região de atuação.

3. Desenvolvedores Mobile

No auge da era digital, esses feras estão bastante em alta. No entanto, os salários giram em média de R$ 8.500. Os responsáveis precisam estar por dentro de algumas linguagens de programação, além de uma visão conectada com as tendências tecnológicas.

4. Técnico em Radiologia

Eles realizam exames de imagem, como radiografias e ressonâncias magnéticas, auxiliando médicos no diagnóstico de doenças e lesões.

A depender da região, tempo de qualificação e experiência, a remuneração gira em torno de R$ 8.400. Porém, com um diploma de conclusão de ensino médio e um curso técnico especializado você adentra esse mundo de boas oportunidades.

5. Representante Comercial

Esse profissional vende produtos ou serviços em nome de empresas, ganhando comissões ou salário fixo mais bonificações por resultados.

Contudo, é a representação do bom relacionamento com o cliente. Salário base de ganhos de mais de R$ 9.000.

6. Técnico em Logística

Por fim, gerencia o fluxo de mercadorias, desde a produção até a entrega, otimizando processos logísticos e garantindo eficiência operacional.

No entanto, ele pode atuar como analista de logística, supervisor de operações logísticas, gerente de logística e coordenador de transportes. Porém, os faturamentos variam de acordo com a empresa e a região do país, chegando a mais de R$ 9.300.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!