6 profissões que têm vagas sobrando e precisam só de ensino médio completo

Carreiras cujas demandas por habilidades específicas e necessidades de experiência prática são dispensadas

Magno Oliver - 07 de dezembro de 2023

(Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

Muita gente não sabe, mas existem profissões que exigem apenas ensino médio completo e estão com muitas vagas sobrando para empregar novos trabalhadores.

A demanda por habilidades específicas e necessidade de experiência prática são um dos fatores que impedem que pessoas com ensino médio encontrem bons empregos.

Pensando nisso, separamos uma lista para você elencando algumas delas que estão com vagas à vontade e que apenas um diploma de conclusão de ensino médio é o suficiente para estar empregado.

1. Estoquista

O estoquista é o profissional responsável pelo controle, organização e reposição de produtos em estoque.

Porém, o salário médio pode variar, mas no Brasil muda conforme a região e setor, com média em torno de R$ 1.500 a R$ 3.500 por mês.

2. Cozinheiro

O cozinheiro prepara alimentos, refeições para grandes equipes e segmentos, seguindo receitas e normas rígidas de higiene.

Os salários no Brasil ficam em torno de R$ 1.500 a R$ 6.200 por mês, dependendo da localização e precisa apenas de um certificado de conclusão do ensino médio.

3. Camareira

A camareira é responsável pela limpeza e organização de quartos de hospedagem.

Contudo, o salário no Brasil gira em torno de R$ 1.200 a R$ 4.000 por mês, mas dependendo da região e estabelecimento que oferece os serviços.

4. Auxiliar de Serviços Gerais

O auxiliar de serviços executa tarefas gerais de limpeza e manutenção em ambientes diversos.

O salário no Brasil é geralmente de R$ 1.100 a R$ 3.800 por mês. Não tem necessidade de experiência prévia e apenas 2º grau completo.

5. Garçom

Basicamente essa função gira em torno de servir e atender clientes em bares, restaurantes, lojas, e diversos outros estabelecimentos.

No entanto, a remuneração variável de Garçom no Brasil é de R$ 3.608 a R$ 6.679 e não exige nenhum tipo de curso ou habilidade específica prévia para começar a trabalhar.

6. Atendente

Por fim, mas não menos importante, os atendentes geralmente lidam com recepção e suporte a clientes, fornecendo informações, resolvendo problemas e processando transações.

No Brasil, os salários podem variar significativamente, mas dependendo do setor e da área de atuação, com média em torno de R$ 1.500 a R$ 4.500 por mês.

