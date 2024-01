Aberto novo concurso público com salários de quase R$ 7 mil em Goiás

Oportunidade é para diferentes níveis de escolaridade, desde o fundamental incompleto até o nível superior

Maria Luiza Valeriano - 16 de janeiro de 2024

A Prefeitura de Portelândia visa preencher 176 vagas ao todo (Foto: Divulgação/Agência Gov)

A Prefeitura de Portelândia, município localizado no Sul goiano, divulgou o edital para preencher 40 vagas efetivas e 136 de cadastro reserva em diversas áreas, com salários que chegam a R$ 6,7 mil.

Interessados devem se inscrever por meio online, no site do Centro Universitário de Mineiros (UNIFIMES), entre os dias 08 de fevereiro e 18 de março.

Com oportunidades para diferentes níveis de escolaridade, o valor da taxa de inscrição é de R$ 100 para ensino fundamental completo e incompleto, R$ 150 para ensino médio ou técnico e R$ 200 para nível superior. O prazo para requerer a isenção da taxa se encerra no dia 25 de fevereiro.

Entre os cargos disponíveis, estão agente administrativo, assistente social, enfermeiro, fiscal de vigilância sanitária, médico pediatra, motorista, nutricionista, operador de máquina pesada, procurador jurídico, professor, psicólogo e técnico de enfermagem.

Os salários variam entre R$ 1.978 e R$ 6.719 por mês, a depender do cargo pretendido. O processo seletivo conta com, no máximo, três etapas, sendo a prova objetiva comum à todas as vagas, realizada em 21 de abril.

Então, após a aprovação na primeira etapa, o candidato poderá ser submetido a uma prova discursiva, prova prática, curso de formação ou avaliação de títulos, de acordo com as especificidades do cargo.

A data prevista para a divulgação dos resultados oficiais do concurso é o dia 17 de junho, por meio do site da UNIFIMES. Mais informações estão disponíveis no edital.