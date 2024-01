Homem é esfaqueado em CMEI abandonado pela Prefeitura de Goiânia

Ele foi encaminhado até HUGO e deve passar por cirurgia

Gabriella Pinheiro - 16 de janeiro de 2024

Sangue encontrado na casa do chão do suspeito. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 35 anos, ficou gravemente ferido após ser atingido com diversas facadas por um outro homem, de 35 anos, no Jardim da Luz, em Goiânia. O caso aconteceu na segunda-feira (15).

Em depoimento à polícia, a vítima relatou ser conhecida do autor – suposto usuário de drogas – e que tinha costume de frequentar a região, onde fica um CMEI abandonado pela Administração municipal.

De acordo com ele, na data do ocorrido, o mesmo teria ido até a residência do suspeito, um barracão localizado ao lado de uma distribuidora, mas notou que o proprietário não estava na propriedade e decidiu esperar a chegada dele no centro estudantil.

Foi quando foi surpreendido pelo suposto autor, que pegou uma arma e foi em direção à vítima e desferiu diversas facadas.

O desfecho só não foi fatal, por que o homem atingido conseguiu se desvencilhar do suspeito, correr para rua e ser socorrido pelo proprietário da distribuidora, que acionou a Polícia Militar (PM).

A vítima foi encontrada agonizando no chão, com intenso sangramento. O Corpo de Bombeiros foi chamado e esteve no local.

Ele foi levado até o Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO), onde está internado e deve passar por um procedimento cirúrgico.

Após colher as informações, equipes da PM deram início às buscas na região e conseguiram localizar o possível autor no setor.

Dentro da residência do suspeito, os militares localizaram a arma utilizada para o crime e uma grande quantidade de sangue espalhada pelo chão.

Tanto o armamento quanto o suspeito foram conduzidos para a Central de Flagrantes para os procedimentos cabíveis.