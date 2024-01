Zé Felipe e Virginia são atrações confirmadas para evento em Goiânia

Vendas já estão acontecendo, com diversas opções de preço e benefícios

Samuel Leão - 16 de janeiro de 2024

Zé Felipe e Virgínia. (Foto: Reprodução)

Um evento, marcado para o dia 16 de março, já faz sucesso nas redes sociais pelo anúncio do casal Zé Felipe e Virginia no line-up. Se trata do Malvada Sunset, que ocorrerá em Goiânia.

O local do show, que deverá iniciar às 15h, será a Arena Multiplace, de modo que deve se estender até o pôr-do-sol. Até o momento, o casal de influencers é a única atração confirmada, e deve aliar canto e dança no palco.

As vendas estão ocorrendo exclusivamente online, pelo site da Brasil Ticket, e os ingressos variam. As primeiras opções são os passes individuais, todos custando R$ 80 para o caso de meio entrada regular ou meio solidária, mediante a entrega de 1 kg de alimento não perecível.

Existem também os camarotes no mezanino, com espaço para 10 pessoas e com preço de R$ 3 mil. Outra opção é o espaço garden, que tem a mesma capacidade de público e também é vendido pelo mesmo preço.

Vale ressaltar que o evento não terá Open Bar, ou seja, as vendidas serão vendidas de forma separada. A idade mínima para entrar é de 18 anos. Para mais informações, acesse o link do site de vendas.