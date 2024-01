Colégio de Anápolis volta à ativa com vagas abertas e novas turmas de fundamental e EAD

Unidade esteve em reforma por mais de um ano e retorna com diferentes modalidades de ensino

Davi Galvão - 18 de janeiro de 2024

Colégio Estadual Professor Faustino retorna às atividades após conclusão de obras. (Foto: Reprodução)

Após passar um ano e meio em reforma, o Colégio Estadual Professor Faustino teve as obras concluídas e já está com matrículas abertas.

Localizada na Avenida Goiás, a unidade de ensino é uma das mais antigas do município e retorna com algumas alterações no funcionamento.

Ao Portal 6 a diretora da unidade, Elisana Dias Barroso, detalhou que, a partir desse ano, o colégio contará com ensino fundamental, a partir do 6° ano, funcionando no período matutino, em sintonia com o ensino médio.

Para o noturno, a unidade conta com o tradicional modelo da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e agora com a modalidade EJA TEC, na qual os estudantes podem frequentar as aulas de maneira totalmente online, comparecendo presencialmente apenas para realizar as provas.

As matrículas ainda podem ser realizadas presencialmente na unidade, porém, é aconselhado que o processo seja feito o quanto antes, visto que as aulas se iniciam na próxima segunda-feira (22).