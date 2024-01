Ação de policiais militares é fundamental para salvar vida de criança em Anápolis

Mãe pediu ajuda no 4º BPM, após filha sofrer acidente doméstico sério

Augusto Araújo - 19 de janeiro de 2024

Viaturas da Polícia Militar em Anápolis. (Foto: Divulgação)

A atuação de dois policiais militares foi fundamental para salvar a vida de uma criança, após a pequena cair da cama e bater a cabeça.

O caso aconteceu na quinta-feira (18), no bairro Vivian Parque. A mãe tinha ido ao banheiro de casa e deixou a filha por alguns instantes no sobre o colchão.

Logo depois, a mulher ouviu um barulho e saiu correndo para ver do que se tratava. Ao entrar no quarto, encontrou a filha caída no chão, chorando.

Desesperada, a mãe da criança pegou o carro e foi a caminho do hospital. Quando rumava para a unidade de saúde, ela parou no 4º Batalhão da Polícia Militar (PM).

Chegando no quartel, a mulher foi atendida por dois policiais, que se colocaram prontamente à disposição para ajudar a menina.

Dessa forma, os militares pegaram uma viatura e, junto com a mãe, se deslocaram sentido a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Maracanã.

Contudo, no meio do caminho, o veículo apresentou uma pane e teve de parar. Assim, os policiais e a mãe “pegaram carona” com um automóvel que passava na hora.

Na unidade de saúde, a equipe médica constatou que a criança teve um traumatismo craniano e que, se não fosse pela rápida ação, poderia ter evoluído para um caso mais grave.