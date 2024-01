Esse é o prazo para mais de 2 mil famílias de Aparecida de Goiânia garantirem benefício do Governo

Programa é um meio de famílias de baixa renda ou endividadas conseguirem arcar com despesas

Davi Galvão - 19 de janeiro de 2024

Para garantir o benefício, aparecidenses devem estar atento ao edital. (Foto: Divulgação/ Octacílio Queiroz)

Mais de 2.543 famílias de Aparecida de Goiânia estão sendo convocadas para entrega de documentos do Programa “Pra Ter Onde Morar” – Aluguel Social.

Com a confirmação dos dados cadastrais, o núcleo familiar estará apto para começar a receber o benefício de R$ 350, pelo período de 18 meses.

Os documentos devem ser entregues de forma on-line por meio de link já disponível pelo site ou pessoalmente, nos Vapt Vupt Buriti Shopping e Garavelo, em Aparecida.

Porém, é necessário atenção com a data limite estipulada, visto que a documentação será aceita somente até o dia 17 de fevereiro.

Podem participar do programa famílias em situação de vulnerabilidade social e situação de superendividamento, com inscrição atualizada no CadÚnico do governo federal e que não tenham moradia própria.

A iniciativa tem a capacidade de atender simultaneamente cerca de 40 mil famílias e, até o momento, já chegou a 84 diferentes municípios goianos, para o público geral, e a 133 municípios com o edital específico para mulheres vítimas de violência doméstica.

Para mais informações, basta conferir o edital do programa.