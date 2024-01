6 expressões que só quem é inteligente consegue entender o verdadeiro significado

Nem sempre falamos eles sabendo realmente o que querem dizer

Anna Júlia Steckelberg - 20 de janeiro de 2024

(Foto: Reprodução/ Mehmet Turgut Kirkgoz/Pexels)

Nossa língua portuguesa é carregada de expressões e ditados que caíram totalmente no gosto dos brasileiros.

Afinal, encontramos nessas frases formas de resumir algumas situações e passamos isso de geração para geração.

A única questão, porém, é que, com o passar do tempo, acabamos esquecendo o que significa cada uma delas de fato.

Além disso, elas acabam ganhando algumas adaptações e fora que muitas vezes dizemos da boca para fora, sem saber suas referências!

6 expressões que só quem é inteligente consegue entender o verdadeiro significado:

1. Fazer de gato e sapato

Começando nossa lista, fazer de gato e sapato refere-se para quando alguém é tratado com desprezo ou sendo enganado, fazendo tudo para outra pessoa ou se humilhando.

Nem sempre todos sabem o que isso quer dizer. Porém, originalmente, gato e sapato ou gato-sapato era o nome de uma brincadeira parecida com cobra-cega, na qual uma pessoa é vendada e leva sapatada de outras crianças.

2. De médico e louco, todo mundo tem um pouco

Nessa frase aqui passada de geração em geração sinaliza que as pessoas, no geral, têm um lado mais sensato e um lado mais impulsivo, um pouco são e um pouco louco.

3. Não ponha a carroça na frente dos bois

Sem sombra de dúvidas aqui temos um dos ditados mais falados entre as pessoas e que nem todos sabem de onde surgiu.

Basicamente, ele quer dizer que jamais devemos mudar o percurso natural das coisas.

4. Quem com ferro fere, com ferro será ferido

Se você queria um ditado que falasse sobre o karma, aqui está o perfeito!

“Quem com ferro fere, com ferro será ferido” significa que as pessoas que prejudicam outras serão prejudicadas um dia da mesma forma.

5. Um dia é da caça, outro, do caçador

Temos esse ditado que diz sobre os altos e baixos da vida, em que vamos ter dias bons e outros ruins, mas que, no final das contas, tudo segue normal.

6. Deu zebra

Por último, quando dizemos “deu zebra” queremos dizer que algo improvável aconteceu, inesperado.

Ok, mas veja a origem que essa sim é algo inesperada: no Jogo do bicho, que é ilegal, não há a zebra entre os 25 animais em que se pode apostar. Portanto, “dar zebra’” seria impossível.

