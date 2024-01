Helicóptero dos bombeiros fecha avenida de Goiânia para resgatar criança vítima de afogamento

Militares a socorreram por volta das 11h e a levaram para o Cais Amendoeiras

Samuel Leão - 21 de janeiro de 2024

Helicóptero dos bombeiros realiza resgate em Goiânia. (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Na manhã deste domingo (21), um helicóptero do Corpo de Bombeiros pousou no meio de uma avenida, no Parque das Amendoeiras, em Goiânia, para resgatar uma criança vítima de afogamento em uma piscina.

Diversos condutores tiveram que aguardar a liberação da via e muitos filmaram o ocorrido, surpresos pela cena incomum. A vítima, de apenas 1 ano, teve que ser entubada após afogar-se.

Os militares a socorreram por volta das 11h, de modo que ela estava inconsciente e teve que ser conduzida até o Cais Amendoiras.

De lá, foi acionado o transporte aéreo até o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL). A vítima recebeu cuidados especializados e segue sob observação na unidade de saúde.

Mais atualizações a qualquer momento.